Kocaeli’nin Derince ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin motoru koparak refüje savrulurken, sürücülerden M.T.’nin alkollü olduğu belirlendi.

Motor kopup savruldu

Kaza, saat 22.30 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi mevkisinde yaşandı. İstanbul yönünde ilerleyen M.T. yönetimindeki 34 VM 8680 plakalı araç, S.Y.’nin kullandığı 41 F 7156 plakalı araç ve E.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 VM 8680 plakalı otomobilin motoru koparak refüje savruldu.

İki yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazaya karışan araçlardaki 2 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü gözaltında

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, kazaya karışan sürücülerden M.T.’nin alkollü olduğu tespit edildi. M.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle D-100 karayolundan İstiklal Caddesi’ne geçiş sağlayan yol trafiğe kapandı. Trafik akışı, kontrollü olarak 2 şeritten sağlandı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.