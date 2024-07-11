Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında yine önemli ve anlamlı bir program düzenleyecek. ‘’Fedakârlıkla Direnen Milletin Zaferi’’, 15 Temmuz destanını yeni kuşaklara anlatacak ve ulusal hafızanın tarihsel sürekliliğine hizmet edecek. Özel programda “Vatana Can Verenler” rahmet ve minnetle anılacak.KOCAELİ (İGFA) - SekaPark Uçurtma Tepesi önünde 15 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek program 20.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi söz konusu etkinliği; Kocaeli Valiliği, ÖNDER ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile ortaklaşa gerçekleştirecek.

PROGRAM İÇİN ÖZEL METİN

Bu yıl ki anma programı için özel bir metin hazırlandı. Tarihsel sürekliliği ve hafıza kavramını öne çıkartan metin, Türk milletinin iradesini ortaya koyduğu en önemli sembollerden biri olan “meydan” kavramı ile özdeşleştirildi. Bu kapsamda, savaş meydanlarından direniş meydanlarına kadar çok sayıda tarihsel örnekten yola çıkılarak, 15 Temmuz ruhunun meydanlardaki diriliş süreci estetik bir akışla ele alındı. Program için hazırlanan metinde ayrıca millet ve lider iradesinin bir araya gelmesine vurgu yapıldı. Bu çerçevede; tarihsel kahramanların ve liderlerin öykülerinden günümüze doğru bir akış takip edilerek 15 Temmuz direnişini hazırlayan ruha dikkat çekilecek.

15 TEMMUZ DESTANI SAHNEDE YAŞATILACAK

Hazırlanan program metni Ali Bektaş tarafından seslendirilirken, günün anlamına uygun şiirlerle anlatım desteklenecek. Programda geniş kadrolu bir orkestra oluşturulacak ve programa özel müzik düzenlemeleri yapılacak. Mehterin yer alacağı etkinlikte zaman zaman orkestra ile mehterin birlikteliğine yer verilecek. Programda; Elif Buse Doğan, Sezen Kiremit ve Ahmed Şahin, Emrah Uçar solist olarak görev alacak. Programa özel olarak üretilen RAP türü bir şarkı Resul Aydemir tarafından seslendirilecek. Programa özel olarak üretilen video-art içerikler ve görsel tasarımlar ile sahne programı desteklenecek.

HEP BİRLİKTE AKŞAM NAMAZI KILINACAK

Öte yandan program öncesinde protokol katılımı ile akşam namazı cemaatle birlikte alanda kılınacak. Bu nedenle alanda abdesthane ile mescit alanları hazır bulundurulacak. Kartepe ve Başiskele ilçe belediyeleri, AFAD, UMKE ve Kızılay da stantları ile etkinlik alanında temsil edilecek.

CUMHURBAŞKANININ ULUSA SESLENİŞİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını protokol konuşmaları takip edecek ve İl Müftülüğü hocaları tarafından Kuran-ı Kerim okunacak. Ardından sahne etkinliği başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Söz konusu hitap SekaPark’ta canlı olarak yayınlanacak.

OKUNAN YASİNLERİN DUASI YAPILACAK

Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm şehitlerimiz için bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nde başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku-Duaya Davet” çağrısı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, demokrasi ve vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin ruhuna Yasin-i Şerif okudu ve sitedeki ilgili bölüme kayıt etti. Bu kapsamda; 15 Temmuz’un yıldönümü öncesinde, 300 bine yakın Yasin-i Şerifin okunduğu belirlendi. Okunan Yasin-i Şeriflerin duası 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek özel anma programında İl Müftülüğünde görev yapan din görevlileri tarafından gerçekleştirilecek.