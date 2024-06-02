Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencilerinin oynadığı “Yeşilçam” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda bu yıl 16.sı düzenlenen Tiyatro Festivali'ne katılan Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencilerinden oluşan ekip iki ödül kazanarak büyük başarı elde etti. Okulun Edebiyet Öğretmeni Sedat Ergön tarafından hazırlanan Uğur Saatçi’nin yazdığı Yeşilçam Oyunu, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Kostüm Ödülünü aldı.

Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde jüri için oynanan oyunu Yarışma Jürisinin yanı sıra Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz, Alan Öğretmeni Abdurrahman Kurtoğlu, Biyoloji Öğretmeni Serap Akkuş, veliler ve öğrenciler izledi.

Öğrencilerin harika bir performansla oynadıkları oyun seyirciler tarafından da çok başarılı bulundu.

Gala ve Ödül Töreni, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende iki ödül birden almayı başaran ekip büyük mutluluk yaşarken öğrencileri uzun süredir bu yarışmaya hazırlayan Sedat Ergön “Çok zor şartlarda yarışmaya hazırlandık ve öğrencilerimin muhteşem bir performans sergilediklerini görmek tüm yorgunluklarımızı unutturdu. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz tüm öğrencileri tebrik ederek; “Sergilenen bu büyük emeğin mimarı Sedat arkadaşım başta olmak üzere harika performans sergileyen tüm öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum. İmkan tanındığında ne kadar güzel işler yapılabileceğini bir kez daha gösteren şu kocaman ekibi ayakta alkışlıyorum” dedi.