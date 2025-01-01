Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelerek akaryakıtını gasbetmeye çalıştı. Tır şoförü E.I., şahısların bu eylemini fark etti ve aracındaki akaryakıtı vermemek için direndi. Ancak, bu direnç, saldırganların şiddetle karşılık vermesine yol açtı.

Tır şoförünün darp edilmesi ve bıçaklanması

Tır şoförü E.I., saldırganlarla girdiği boğuşma sırasında darp edildi ve boynundan bıçaklandı. Yaralı şoför, bu şiddetli saldırıya rağmen soğukkanlı bir şekilde aracına binerek olay yerinden kaçmaya karar verdi.

Yaralı şoförün 30 kilometreyi katedişi

Yaralı hâlde, tır şoförü E.I., büyük bir cesaretle yaklaşık 30 kilometre yol alarak, TEM Otoyolu’nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine ulaştı. Bu süre zarfında, tır şoförünün kan kaybı ve acı içinde sürmesi, olayın ne denli dramatik bir boyut kazandığını gösterdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahale, tır şoförünün dinlenme tesisinde gerçekleştirildi. E.I., ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.I.'nın hayati tehlikesinin olmadığı, ancak durumunun ciddi olduğu belirtildi.