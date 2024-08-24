Hırsızlık ihbarıyla baskın

5MK Metal Çelik İnşaat, Sidelya Metal Sanayi'ne sattığı 3 milyon TL değerindeki demirleri geri almak için tırlarla geldi. Ancak, jandarma hırsızlık ihbarıyla depoya baskın düzenledi.

Yaşanan şok ve maliyetler

5MK Metal Çelik’in sahibi Mehmet Oral, Sidelya Metal'in projeleri iptal olduğunu belirterek malları geri almalarını istediğini ve jandarmanın ihbarına uğradığını açıkladı. Malların yediemine çekilmesinin ardından sorun çözülmeye çalışılıyor.

Sidelya Metal’den açıklama yok

Sidelya Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.