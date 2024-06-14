İzmit Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ve Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi 3’üncü yaşını gerçekleştirilen mangal partisi ve müzik dinletisiyle büyük bir gururla kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi 3 yıldır aralıksız hizmet veriyor. 3 yıl boyunca hem Alzheimer hastalarının hem de hasta yakınlarının hayat standartlarını yükselten, kentte Alzheimer hastalığı hakkında büyük farkındalık yaratan Kocaeli’nin ilk ve tek Alzheimer merkezinin üçüncü yılı coşkuyla kutlandı.

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi 3. yıl kutlamalarına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan hastalar, aileleri ve çevre sakinleri katıldı.

“ÇOK DUYGULANDIM”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Bu merkez başkanımızın seçim beyannamesinde yer alan projelerden bir tanesiydi. Proje Kocaeli’de ilk oldu. Hasta yakınlarının yüzündeki mutluluğu ve minnet duygusunu görünce ‘Başarmışız’ dedim. Gerçekten çok duygulandım. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi hocam ve diğer hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu merkez hedefine ulaşmış. Biz bu projeyle iyi uygulama alanında bir ödül aldık. Otizm Yaşam Evimizle de bir ödül aldık, onunla da çok gururluyuz” dedi.

Programda kürsüye gelen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, “Burada bulunmaktan her zaman keyif alıyorum. Kuruluş aşamasında bize böyle bir fikirle bize geldiklerinde çok emin değildim açıkçası ama burası süreç içerisinde büyümüş. Alzheimer Yaşam Evi giderek gelişiyor. Hastalar, hasta yakınları, aileler, çalışanlar burada tam bir aile ortamı oldu. Alzheimer ve Demansta yeni gelişmeler oluyor ama ilaçlar kadar önemli olan şey sosyal destek.

“BU MERKEZİN VARLIĞINI ÇOK ÖNEMSİYORUM

İnsanların motor becerilerini geliştirebilecekleri, zihinsel uygulamalar yapabilecekleri, birbirleriyle sosyalleşecekleri ortamın olması çok önemli. Böyle bir yerin varlığını çok önemsiyorum. Bu hizmet umarım yıllarca devam eder. Ben bu merkezin oluşmasına öncülük eden İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Umarım daha çok insana hizmet eden yeni yerler açılır” diye konuştu.

İzmit Belediyesi Sosyal ve Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise konuşmasında “Burada birçok aileye dokunduk. 300’ün üzerinde aile bizden hizmet aldı. Sizlere bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Bizim en öncelikli hedefimiz buydu. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Alzheimer Yaşam Evi aile sıcaklığında hizmet üretmeye devam edecek. Umarım diğer ilçe belediyelerine ve büyükşehir belediyelerine örnek olur bu proje. Bizler öncü olmaktan ve destek olmaktan gurur duyarız” ifadelerini kullandı.