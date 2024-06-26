Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik modeli ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında faaliyet yürüten Akademi Üniversite-Uluslararası Öğrenciler Birimi, Kocaeli’de okuyan uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.KOCAELİ (İGFA)- Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde gençler mezuniyet sevinci yaşadı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Diriliş-1 Kampı’nda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler kep attı.

Kocaeli’nin kültür elçilerinin renklendirdiği programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her ne yapıyorsanız yapın insanlık için mücadele edin. Gittiğiniz yerlerde, burada öğrendiğiniz güzellikleri anlatmayı unutmayın” dedi.

Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ile Filistin, Sudan, Yemen, Ruanda, Karadağ, Azerbaycan, Etiyopya, Endonezya, Filipinler, Suriye, Çad, Gürcistan, Tunus, Rusya, Afganistan, Sırbistan, Mısır, Kazakistan, Özbekistan, Bulgaristan ve Ukrayna başta olmak üzere yüzlerce yabancı öğrenci katılım gösterdi. Mezuniyet töreninde uluslararası öğrenciler çeşitli aktivite ve etkinliklere de katıldı. Öğrenciler misafirperverliği, samimiyeti, nezaketi, şehir ve ülke tanıtımı için sağladığı desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

“SİZLERİ EVLATLARIMIZ GİBİ BİLDİK”

“Bu mutlu gününüzün, hayatınızın bundan sonraki her aşamasında devam etmesini temenni ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Burası gerçekten farklı bir ülke. Dünyanın birçok farklı yerinde zaman içinde bulunma imkânım oldu. Üniversite şehirleri olarak bilinen şehirler var. Oralarda ben böyle bir ortam görmedim. Oralarda özellikle Batı dünyasında aileleri gibi davranalım, dertleriyle ilgilenelim gibi bir misafirperverlik göremezsiniz. İlk günden beri sizleri evlatlarımız gibi bildik. Kendilerini yalnız ve yabancı hissetmesinler, evlerinde hissetsinler diye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız ile Kılavuz Gençlik hizmetlerimiz sizlerle elinden geldiğince ilgilenmeye, yardımcı olmaya, buradaki dertlerinizi azaltmaya çalıştı. Üniversite ve sizlerle sürekli irtibat halinde olduk” diye konuştu.

Programda son olarak mezun olan öğrenciler için hazırlanan plaketler takdim edildi. Kep atma ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.