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Son olarak Göztepe'de oynayan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 24 maçta forma giydi.

Serbest için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Tarkan Serbest arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Tarkan." ifadelerine yer verildi.

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