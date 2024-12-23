1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıktan sonra, Bodrumspor'un eski çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı. Taşdemir, kulüp başkanı Recep Durul ile Kocaeli Stadyumu’nda bir araya gelerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Taşdemir'in Kocaelispor'a gelişi

Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırarak yeni bir başlangıç yaptı. Yeşil-siyahlılar, son olarak Bodrumspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı. Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle Taşdemir, Kocaelispor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.