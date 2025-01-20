Türk demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından Kocaer Çelik, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen “Ege’nin İhracat Yıldızları” ödül töreninde bir kez daha zirveye çıktı. İzmir’de gerçekleştirilen törende, Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer’e ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan tarafından takdim edildi.

Üst üste 7’nci kez şampiyonluk

Kocaer Çelik, 2024 yılında çelik sektöründe küresel daralmaya rağmen ürün çeşitliliği, güçlü dağıtım kanalları ve hızlı servis ağı sayesinde Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu olmayı başardı. Bu başarı, Kocaer Çelik’in sektördeki ihracat gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kâr odaklı strateji

Kocaer Çelik’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, ciro değil kârlılık odaklı bir yarış içinde olduklarını vurguladı. Katma değerli üretim ve butik üretim anlayışını benimseyen şirket, yaklaşık 140 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Kocaer, projelere özel işlenmiş ve galvaniz kaplamalı ürünlerle küresel pazarda rekabet güçlerini artırdıklarını belirtti.

2030 yılına kadar yeşil enerji

Kocaer Çelik’in 2030 vizyonu, yenilenebilir enerji ve yeşil çelik üretimi üzerine kurulu. Hakan Kocaer, 900 MW güneş enerjisine eşdeğer hibrit jeotermal enerji santralleri kuracaklarını ve 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeşil çelikhane ile 500 bin ton/yıl kapasiteli 4. çelik profil fabrikası yatırımlarını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Şirket, Türkiye'de temini zor ve ithalata bağımlı ürünlerin yerli üretimi ile tam entegrasyonu hedefliyor. Yeşil çelik üretimine uygun ileri teknoloji yatırımları sayesinde Kocaer Çelik, yüksek kaliteli ve katma değerli ürünler üretecek. Bu adımlar, ihracat olanaklarını artırarak şirketin küresel rekabet gücüne önemli bir katkı sağlayacak.

750 milyon dolarlık yatırım hedefi

Kocaer Çelik, 2030’a kadar demir çelik, enerji ve yurt dışı yatırımlarla toplamda 750 milyon dolarlık bir yatırım stratejisini hayata geçirmeyi planlıyor. Yeşil çelikhane yatırımlarıyla çevresel sürdürülebilirliği ve hammadde maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan şirket, jeotermal enerji santralleri ile karbon nötr olma hedefinde önemli bir mesafe kat edecek.

Karbon nötr hedefiyle ilerleme

Kocaer, 2026’da yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na hazır olduklarını belirterek, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Şirket, 2026 yılında tamamlanması planlanan jeotermal enerji santrali ile enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak ve enerji satışı yaparak yeni bir iş modeli oluşturacak.

Kocaer Çelik, önümüzdeki dönemde 5 yeni yurt dışı dağıtım kanalı ve çelik servis merkezi kurmayı hedefliyor. Şirket, MENA Bölgesi, Amerika ve Avrupa'da yeni yatırımlar yaparak, global ihracat ağını genişletmeyi ve farklı coğrafyalarda yerel demir çelik dağıtım merkezleri kurmayı planlıyor.