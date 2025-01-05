İzmir, ülke gündeminde turizm, çevre, ticaret, spor etkinlikleri ve fuarları ile kendinden her zaman söz ettiriyor. 70’li yıllarını deviren iş insanı Koçali Al da, Alion Hotel projesiyle kente yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Ülkenin dört bir yanında soyadını kullanmadan sadece “Koçali” ismiyle tanındığını ifade eden iş insanı ve Alion Hotel’in sahibi Koçali Al, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kente yatırım yapmakla büyük bir iş başardığına dikkati çeken Al, “60 yılda iş hayatında binlerce insanı emekli ettim. Dolandırmadan, oyalamadan hem kendimize hem de İzmir’imize çok değerli şeyler kattık. Bu otel projemizi de ortağım Ali Karakuzulu ile gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 yıl önce satın aldığımız bu bölgeyi, İzmir’in turizmde gerilediği bir dönemde böylesi bir karar alıp yeniden canlandırma adına yola çıktık. Güzel bir şehir oteli planladık ve büyük otellerin genel müdürlerini davet ettik. Onlar ise ‘Ressam olsaydık, böylesi bir otel projesi çizemezdik’ dediler. 100 milyon liralık yatırımla bu oteli ayağa kaldırdık. İzmir’e helal olsun. İzmirliler gelsin, mevsimsel konuklar burada ağırlansın. Biz, hep ticari hayatımızda örnek olmak için mücadele ettik. Bu da kentin girişimcilerine örnek olan bir yatırımdır. Bizler de emekçiyiz, holding sahibi ve patron değiliz. İzmir’de 60 yıldır nakliyecilik yapıyoruz. Yük indirip yük bindiririz. İzmir Ticaret Odası’nda da 40 yılımı doldurdum” şeklinde konuştu.

İnsana yatırım yaptım

İş insanı Koçali Al, Bornova’da 1 milyon lirayla nakliyeciliğe adım attığına dikkati çekerek isminin nasıl bu kadar yayıldığını ise şöyle anlatıyor: “Bunların tamamı, insana yatırım yapmakla oldu. Soyadımı kullanmadan ülkenin neresine giderseniz gidin, ‘Koçali’ dediğinizde beni tanırlar. Bu ismimle 40 yıldır Ticaret Odası’nda görev yapıyorum, ‘20. Yıl’ plaketini aldım. Ciddi, dürüst, namuslu; dolandırmadan ve kimseyi kandırmadan gerek kendimize gerekse İzmir’e büyük yatırımlar yaptık. Gelen vali, giden belediye başkanı kendi cebinden bu kente yatırım yapmıyor. Hürriyet, Gazi Bulvarı gibi yerlere Anadolu’dan binlerce yük ve yol çalışması kamyonları gelip gidiyordu. Ben bu hareketi başlatmasaydım, İzmir’in otoban ve çevre yolları olmazdı, bu şehre de kimse giremezdi. Ankara’ya gidip çevre yolları nereden geçiyor, otobanlar nereden sağlanıyor diye bakarak ikisinin kesiştiği yerde kendi paramla arsa aldım. Bornova’da bir daire bin liraydı. Ben, 1 milyon liraya karayolu nakliyeciler sitesini satın aldım. Bin dairenin parasını verip Türkiye’de nakliyeciliği kurdum. Bunu da ticari kazanç için yapmadım. Bu yaptıklarım sayesinde Avrupa’ya en iyi ulaşım servisi olan yer İzmir oldu. Altyapıyı yaptık. Ben, kazandığımı İzmir’e yatırdım, İzmir ticarette, turizmde, ulaşımda kalkınsın diye yatırım yaptım.”

Koçali Al, “Yatırım yapmakla kendimi mutlu hissediyorum” diyerek otel projesine de değindi. Ticaretin yanı sıra Alion Hotel’i de İzmir’e kazandıran Al, ortağı Ali Karakuzulu ile kente turistlerin yanı sıra kongreler için gelecek önemli iş insanların akın etmesini hayal ediyor. Al, “Turizmde geri olduğumuzu düşündüğümüz için karınca kararınca misali burayı 1990 yılında satın aldık ve otelimizi diktik. Şu anda İzmir’de herkesle yarışabilirim. İzmir’de nasıl bir otel yaptığımızı gelip görsünler. İzmir’in diplomatları ve halkın da uygun fiyatta kalabilmelerini sağlıyoruz. Halk ise buradan esinlensin diye fiyatları uygun seviyede tutuyorum. Metroya, tramvaya, fuara, denize ve Kemeraltı’na 500 metre mesafede bir otel oldu. Ayrıca fuar döneminde yurtdışından ve kent dışından gelenleri ağırlamak için de kollarımızı sıvadık” ifadelerini kullandı.

Basmane Çukuru’na eleştiri

Ayrıca Basmane Çukuru’na eleştirilerini dile getiren Koçali Al, “Basmane Çukuru da 30 yıldır o halde açıkta duruyor. Gördükçe midem bulanıyor. Neden müdahale etmiyorlar, şaşıyorum. Bu çukurun karşısına dünya güzeli bir otel yaptım. Buradan o çukura bakıp utansınlar, o çukuru yapanlar” dedi.

‘100 milyonluk yatırım’

Koçali Al, Alion Hotel için bakanlıktan gelecek denetimleri de bekliyor. Öte yandan Büyükşehir ve İlçe belediyelerinden tüm onayları aldıklarını ve tüm evraklarını da teslim ettiklerini söyledi. Yıldız seviyesinin ise henüz netleşmediğine değinen iş insanı Koçali Al, “Bakanlıktan müracaat ettik gelip bakacaklar. Yapılan incelemeler sonrasında kaç yıldız olduğuna karar verecekler. Oturma ve işletme ruhsatlarını da aldık. Gerek fuara ve İzmir Ticaret Odası’na gelen konuklar, otelimize yönlendiriliyor. Genişleyen iş çevremiz sayesinde ise otelimize akın edenlerle doluluk oranımız ise giderek istediğimiz seviyeye çıkıyor. Ayrıca bu otel için 100 milyon lira yatırım yaptık. Kendi öz sermayemizle yaptık her şeyi” dedi. Çeşme, Urla ve diğer turistik yerlere villa yapanlara da eleştirilerde bulunan Al, şunları söyledi:

“Ana hedefimiz tabii ki bu kenti turizmle buluşturmak ve dışarıdan gelen tüm misafirleri uygun şartlarda, en güzel şekliyle ağırlamak. Ama bazıları, Çeşme, Urla gibi turistik yerlere de 150 milyon liraya villa yapacaklarına İzmir’e gelsinler otelcilik konusunda kente yatırım yapsınlar. Gelecek kuşaklar bundan faydalansın. Biz, bireysel hesaplar peşinde değiliz; toplumsal hesaplar yaparız. Bu toplum bizden aş, iş bekliyor. Yoksa iki ay Çeşme’de milyarlarca lira verip oturmaktansa, burada İzmir’in turizmi gelişsin diye büyük adımlar atıyoruz. Kente gelen ortalama turist bazında baktığımızda Antalya 16 milyona, İstanbul 8 milyona, Şanlıurfa 5 milyona, Mardin 4 milyona, Diyarbakır 3 buçuk milyona, Edirne ise 2 buçuk milyona dayanırken İzmir ise 1 milyon 300 binde kaldı. Bu bana göre yüz karasıdır, ayıptır. Lütfen yatırımcılara söyleyin, İzmir’e gelip yatırım yapsınlar. İzmir fuarlar kenti oldu; ama kongreler kenti de olmalı. İzmir’e ‘iz’ bırakanlardan olalım. Her şey yemek, içmek değil. Herkes yatırım yapsın.”