Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Koçarlı'nın Kızılcabölük Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hayvancılık desteklemelerinde getirilen yeni uygulama detaylı bir şekilde açıklandı. Toplantıda, çiftçilere destekleme modelinin avantajları ve uygulama süreci hakkında bilgi verildi.

Toplantının içeriği

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Gezman ve Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, yeni destekleme modelinin çiftçilere sağlayacağı faydaları ve uygulama detaylarını anlattı. Destekleme modelinin tarımsal üretkenliği artırmayı hedeflediği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, tarımsal konularda çiftçilere genel bilgiler verildi. Çiftçiler, tarımsal faaliyetlerle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi oldular. Toplantı sırasında, çiftçilerin talep ve önerileri dinlendi. Yeni destekleme modeli ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı ve çiftçilerin görüşleri değerlendirildi.

Çiftçilerin görüşleri

Toplantı sonunda çiftçiler, yetkililere teşekkür ederek yeni destekleme modelinin kendileri için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ettiler. Çiftçiler, bu modelin hayvancılık sektöründe olumlu değişiklikler sağlayacağını belirttiler.