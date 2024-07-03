Edinilen bilgilere göre, Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Şahinciler Mahallesi'nde öğle saatlerinde saman deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Depo ve samanlar küle döndü

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak depo ve içindeki samanlar tamamen yandı.

Başkan Arıcı'dan bölgeye ziyaret

Yangın haberi üzerine olay yerine gelen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, söndürme çalışmalarını yakından takip etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.