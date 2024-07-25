Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahalle ziyaretleriyle hem eksiklikleri tespit ediyor hem de seçim döneminde verdiği sözleri yerine getiriyor. Başkan Arıcı, ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz çalışarak Koçarlı'nın 52 mahallesine hizmet götüreceklerini vurguladı.

Söz verdik, şimdi tutma zamanı

“Seçim döneminde verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için tüm personelimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz,” diyen Başkan Arıcı, Koçarlı'nın her bir mahallesine bizzat hizmet götüreceğini belirtti. Arıcı, “Biz söz verdik, şimdi de sözlerimizi tutma zamanı. Koçarlımızın 52 mahallesine hizmet gidecek, Koçarlı hizmete doyacak,” şeklinde konuştu.

Son olarak, Kızılcabölük, Mersinbelen ve Karacaören mahallelerini ziyaret eden Başkan Arıcı, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

"Kalp kırmaya değil gönül almaya geldik"

“Geride kalan 100 günde birçok proje için adım attık,” diyen Başkan Arıcı, yeni projeleri zamanla açıklayacaklarını ifade etti. Seçim dönemindeki sözlerini hatırlatarak, “‘Kalp kırmaya değil gönül almaya geliyoruz’ demiştik ve dediğimiz gibi de oldu. Koçarlı mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir ilçe olacak. Bizim işimiz, gücümüz ve sevdamız Koçarlı. Verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yaparak Koçarlı'nın geleceğini inşa ediyoruz,” dedi.

Başkan Arıcı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Koçarlı halkının beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.