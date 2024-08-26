Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyon Kocatepe’de valiliğin düzenlediği tören öncesinde protokol krizi yaşandı.

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; Afyon Kocatepe’de valiliğin düzenlediği törende CHP’li Belediye Başkan Burcu Köksal, protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istendi.

Köksal, sert tepki göstererek "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen. Ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" dedi.