İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Bodrum'daki 5'inci mağazasını Karia Port AVM'de hizmete sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, perakendecilik anlayışının tüm olanaklarının tüketicilerin hizmetine sunulduğu ve deneyimin ön plana çıktığı yeni nesil mağazacılık yatırımlarına devam ediyor.

Şirket, bu kapsamda Bodrum'daki 5'inci, Türkiye'deki 369'uncu mağazasını Karia Port AVM'de hizmete açtı. Açılışa Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Koçtaş üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.



Şirketin 2 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 bin adet ürün çeşidinin sergilendiği yeni büyük formatlı mağazası, bünyesinde barındırdığı hızlı sipariş ekranlarıyla da 500 bin ürüne ulaşım imkanı sunuyor.

Şriketin yeni mağazası, ev ve işyerleri için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri bünyesinde barındırıyor ve müşterilerine on binlerce farklı ürün çeşidi ve hizmet kalitesi sunuyor. Bodrum'daki ilk mağazasını 2010 yılında hizmete açan Koçtaş, ilçedeki mağaza sayısını 5'e, Türkiye genelindeki mağaza sayısını ise 369'a çıkardı.

