İSTANBUL (AA) - Koçtaş, mağazalarında ve çevrim içi satış sitesinde Grundig markalı ürünlerin satışına başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaptığı kurumsal işbirlikleriyle ürün ve marka yelpazesini genişleten Koçtaş, Grundig ürün gamını mağazalarında ve çevrim içi satış sitesinde satışa sundu.



Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu işbirliğini duyurmak için Koçtaş Kartal mağazasında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, köklü geçmişiyle ev elektroniği pazarında kürüsel çapta kendini kantılamış olan Grundig'in Koçtaş mağazalarında satışa sunulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Grundig ile başlayan kıymetli işbirlikleri kapsamında toplam 26 mağazalarında "Shop in Shop" sistemiyle beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerindeki ürünleri müşterilerinin hizmetine sunduklarını aktaran Şatıroğlu, "Buzdolabından ankastre setlere, espresso makinelerinden robot süpürgelere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Grundig'i Koçtaş müşterilerimiz ile buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Grundig markasını müşterilerimize ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"



Şatıroğlu, Grundig'in Koçtaş mağazalarına girmiş olmasının müşterilerinin dünya markalarıyla buluşabilmeleri ve daha fazla kaliteli ürüne ulaşabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Koçtaş mağazalarında Grundig için özel projeler geliştirileceğini belirten Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"Mağazalarımızdaki Grundig marka dönüşümü ile birlikte yeni alanlar da oluşturacağız. Bu alanlarda müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımızın yönlendirmesi ve destekleriyle ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler. Ayrıca dönemsel olarak çeşitli tadım aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Grundig markası, zamansız ürün stilleri, tasarım dili, yenilikçi teknolojik çözümleri ile Koçtaş müşterileri için iyi bir alternatif olacak. Hem çevreye duyarlı sürdürülebilir teknolojileriyle hem de Koç Topluluğu bünyesindeki güçlü varlığıyla öne çıkan Arçelik'in Grundig markasını müşterilerimize ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de Grundig markasıyla evlerde sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam tarzını desteklediklerini vurguladı.

Koçtaş ile hayata geçirdikleri işbirliğinin, Grundig ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştıracak olması açısından çok değerli olduğunu aktaran Dinçer, "Koçtaş mağazalarında tasarladığımız alanlarda Grundig'in beyaz eşya, küçük ev aletleri, kişisel bakım, iklimlendirme ve elektronik kategorilerindeki en yeni ürünlerini müşterilerimizle buluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Dinçer, kullanıcıların karbon ayak izini azaltan biyobazlı beyaz eşyalarından HomeWhiz ile uzaktan takip edilebilen akıllı ev aletlerine kadar ihtiyaca uygun birçok ürünü inceleyip, satın alma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

Dinçer, perakende yatırımlarını ilerleyen dönemde de sürdürerek kullanıcılara en iyi müşteri deneyimini sunmak için çalışacaklarını bildirdi.​​​​​​​