Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 2024 yılını coşku dolu bir konserle kapattı. Dünyaca ünlü Fransız klarnet sanatçısı Joë Christophe’un sahne aldığı konser, sanatseverlerden tam not aldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Göz bebeğimiz KODA'ya ve değerli sanatçımıza bu harika gece için teşekkür ediyorum” dedi.

KODA ve Joë Christophe'tan müzik ziyafeti

Yıl boyunca düzenlediği konserlerle Karşıyaka’nın kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunan Karşıyaka Oda Orkestrası, 2024’ü Fransız klarnet sanatçısı Joë Christophe ile birlikte sahnede tamamladı. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Mozart’ın ünlü Klarnet Konçertosu ile başlayan program, Béla Bartók’un Yaylı Çalgılar için Divertimento eseriyle devam etti. Konser, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Başkan Ünsal’dan sanata tam destek

Konserin ardından sanatçılara teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KODA’ya olan desteğini yineledi. Ünsal, "Bu akşam bir kez daha muhteşem bir performansa tanık olduk. KODA, bizim kültür ve sanat alanındaki gururumuz olmaya devam ediyor. Atatürk’ün izinden giderek sanata ve sanatçıya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.