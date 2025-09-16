Sezonun ilk konserinde, “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi & Perküsyon” topluluğu sanatseverlerle buluşacak.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak konserde, sanatçılar Hakan Özaytekin (I. keman), Beste Dilan Arıkan (II. keman), Alp Gültekin (viyola), Arzu Gök (çello), Bülent Oral (kontrbas) ve Ali Çetir (perküsyon) sahne alacak. Zengin repertuvarlarıyla klasik müziğin büyüsünü yansıtacak olan sanatçılar, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Konser biletleri “biletinial.com” üzerinden satışa sunuldu.

Başkan Ünsal’dan Davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KODA’nın hem Karşıyaka’ya hem de ülke sanat yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sanat, toplumların gelişmişlik göstergesidir. Müziğin birleştirici, iyileştirici ve umut verici yönü bizlere güç katıyor. KODA, klasik müzikte markalaşarak Karşıyakamız için büyük bir değer haline geldi. Böylesine köklü bir geleneği geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yeni sezonu da çok özel bir konserle açıyoruz. Tüm sanatseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.”

KODA’nın 2025-2026 sezonu boyunca birbirinden değerli sanatçılarla gerçekleştireceği konserlerin, Karşıyaka’daki kültür-sanat hayatına zenginlik katması bekleniyor.