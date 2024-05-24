Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser, sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gururla izlediğimiz tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. KODA bizim göz bebeğimizdir," diyerek orkestraya olan sevgisini ve takdirini dile getirdi.

Sezonun kapanış konseri, şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşti. Konserde, uluslararası festivallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Blanc & Noir ikilisi Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, izleyicilere muhteşem bir performans sergiledi. Gecede, dönemin yetenekli piyanist ve bestecilerinden Cem Esen'in yazdığı Dört El Piyano ve Yaylı Çalgılar Konçertosu'nun dünya prömiyeri yapıldı. Ayrıca, Mozart’ın 41. Senfonisi (Jüpiter) de seslendirildi.

Protokol ve sanatseverler birarada

Salonun tamamen dolduğu geceye, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal'ın yanı sıra birçok önemli isim katıldı. İzmir Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, ABD Fahri Konsolosu Güliz Balsarı, Slovenya İzmir Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu, KKTC Muavin Konsolosu Alp Buğra Bahadır Gültekin, Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık, Gabon Fahri Konsolosu Muzaffer Tağıl, Fas Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu ve Polonya ve Slovakya Fahri Konsoloslukları adına asistan Petek Edirgen de izleyiciler arasındaydı.

Sanatçılara büyük alkış

Karşıyaka Oda Orkestrası'nın sanatçıları, sergiledikleri üstün performansla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda tüm sanatçılar ayakta alkışlandı, salondaki coşku doruğa çıktı.

"Türkiye’ye örnek olalım”

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sanatçılara çiçek takdim ederek tüm konuklar adına teşekkürlerini ileterek, “Tüm sanatçılarımız harikaydı, kulaklarımızın pası gitti, sağ olun. KODA klasik müziğin geri plana atıldığı bir zamanda adeta parlayan bir yıldız. Türkiye’de bir ilçe belediyesi bünyesindeki ilk ve tek oda orkestrası olma özelliğini taşıyor. Sanatçılarımızın hepsi konservatuvar mezunu. Genç olduklarına bakmayın, aralarında kendi branşında doktora ünvanına sahip olanlar var. Hepsi çok değerli ve birçok genç sanatçımıza da örnek olduklarını düşünüyorum. Bir ilçe belediyesinin bünyesinde oda orkestrasının olması, kültür ve sanat adına çok büyük bir misyon edinilmesidir. KODA, bizim göz bebeğimiz. Hep birlikte bunu büyütelim ve Türkiye’ye örnek olalım” şeklinde konuştu.