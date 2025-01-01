Köfteci Yusuf, 2024 yılında genişleyen şube ağı ve müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışıyla Türkiye'nin her bölgesinde misafirlerini ağırlamaya devam etti. Firmanın sunduğu lezzetli yemekler, sadece restoranlarda değil, paket servis ve Hesaplı Kasap markasıyla satışa sunduğu çiğ ürün seçeneklerinde de büyük ilgi gördü. Sipariş sayısı Türkiye nüfusunun üç katına ulaşan marka, lojistik ağı sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla sunarken, yeni şubeleriyle de istihdama katkı sağlamaya devam etti.

Köfteci Yusuf'un 2025 büyük hedefleri

2025 yılı hedeflerini açıklayan Köfteci Yusuf, sipariş sayısını 400 milyona çıkarmayı planladığını duyurdu. Hizmet kalitesini koruyarak uygun fiyat anlayışını sürdürmeyi amaçlayan marka, büyümeye tüm zorluklara rağmen kararlılıkla devam ediyor.

Şirket, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni yatırımlarla şube sayısını artırırken, mevcut şubeleri de iyileştirme çalışmalarına ağırlık veriyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Köfteci Yusuf, aracısız tedarik sistemiyle besicileri desteklemeyi sürdürüyor. Ayrıca dijital çözümler, çeşitli menü seçenekleri ve hızlı sipariş sistemleri gibi alanlarda da yatırımlar yaparak müşteri deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Marka, ekip eğitimlerine ve müşteri geri bildirimlerine verdiği önemle sektördeki yerini her geçen yıl daha da güçlendiriyor.