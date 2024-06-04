Sosyal medyada #KöfteciYusufBoykot etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve birçok kullanıcı, İsrail ürünlerine yer vermeye devam eden Köfteci Yusuf'a tepki gösteriyor. Boykot çağrılarında, "Köfteci Yusuf'un İsrail ürünlerini menüsünden kaldırması ve Filistin davasına destek olması" isteniyor.

Bu durum, Köfteci Yusuf'un geçmişte de benzer tepkilerle karşılaşmasına neden olmuştu. 2021'de de İsrail ürünlerini satması nedeniyle boykot edilmiş ve tepkiler üzerine bazı ürünlerini menüden kaldırmıştı.

Ancak bu kez gelen tepkiler daha da yoğun ve kararlı görünüyor. Boykot çağrılarına katılanlar arasında birçok ünlü isim ve influencer da yer alıyor.

Köfteci Yusuf'un bu konuda ne gibi bir adım atacağı ve İsrail ürünlerini menüsünden kaldırıp kaldırmayacağı merak konusu.