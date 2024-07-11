AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kök hücre nakli yapılan lösemi hastaları 5 yaşındaki İrfan Eren ile 14 yaşındaki Musa Girgin tedavilerinin tamamlanmasıyla hastaneden ayrıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan aile, hastaneye gelerek çiçekler ve balonlarla Musa'yı karşıladı.

İrfan Eren'i de ailesi hediyelerle kapıda bekledi.

Anne Yasemin Şimşek, sabretmeleri sayesinde zorlu sürecin mutlu sonla bittiğini söyledi.

Her iki aile de kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.