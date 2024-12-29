Son iki yıldır, yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina çiçeğine olan ilgi büyük bir artış gösterdi. Çiçekçilerin ifade ettiğine göre, kokina çiçeği özellikle 20-30 yaş arasındaki gençler tarafından tercih ediliyor. Fiyatlar ise 350-400 lira arasında değişiyor.

Bolluk ve şansın temsilcisi Kokina

Kokina çiçeği, bolluk ve şansı simgeleyen bir bitki olarak, yılbaşı dönemlerinde oldukça popüler hale geldi. Çiçekçiler, kokinanın gençler arasında daha fazla tercih edildiğini ve bunun sosyal medyada yayılan popüler kültürle daha da arttığını belirtiyor. Konya’da 32 yıldır çiçekçilik yapan Konya Çiçekçiler Odası Başkanı İbrahim Dikici, "Geçen yıl internette 'kokinasını almayan kız kaldı mı?' gibi paylaşımlar kokinaya büyük değer kattı. Bu sene de talep geçen yıla göre daha fazla" dedi.

Kokina çiçeği nasıl satılıyor?

Kokina çiçeği, yılbaşı öncesinde genellikle buket ve demet halinde satılıyor. Aslında, kokinanın kırmızı çiçekleri sonradan bağlanıyor ve bu çiçekler gerçek kokina çiçeği değil. Çiçekçilerin söylediğine göre, kokinanın esas talep gördüğü dönem sadece yılbaşı zamanı. "Kokina, sadece yılbaşında tercih ediliyor; diğer özel günlerde farklı çiçekler kullanılıyor" diyen Dikici, gençlerin bu şans getiren çiçeği almak için kuyruğa girdiğini aktarıyor.