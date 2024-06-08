Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Uydukent bölgesinde uzun süredir devam eden altyapı sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Köksal, bölgedeki kanalizasyon sorununu kökten çözeceklerini vurguladı.

Altyapı sorunlarına kesin çözüm

Başkan Burcu Köksal, Uydukent semtinin yıllardır altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını belirterek, "Mazbatamızı aldıktan sonra kanalizasyon sorunuyla karşılaştık. Ne yazık ki geçmiş yönetim uyarılara rağmen bu sorunu çözmemiş. Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra, bölgede yaklaşık bir kilometrelik hatta çöküntü meydana geldi. Gerekli çalışmaları başlattık ve en kısa sürede hatlarda yenilemeyi yaparak bu sorunu çözeceğiz" dedi.

"Bölgeyi kokudan kurtaracağız"

Başkan Köksal, Uydukent'i kötü kokulardan arındıracaklarını da belirtti. "Kimsenin şüphesi olmasın, bölgeyi kokudan kurtaracağız. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bölge halkından biraz daha anlayış ve sabır bekliyoruz. En kısa sürede, yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını bitireceğiz" ifadelerini kullandı.