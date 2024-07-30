İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, komşular zemin kattan gelen kötü kokular nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi. Evde yaşayan iki gencin siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.

Polis ekipleri şoka uğradı

Polis ekipleri, şikayet üzerine girdikleri dairede şok edici bir manzarayla karşılaştı. Ev, çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku ile doluydu. Durum mülk sahibine bildirildi ve taraflar karakolda dairenin boşaltılması konusunda anlaştı. Esenyurt Belediyesi ekipleri, "çöp evi" temizlemek için devreye

"Ceset olabileceğinden şüphelendik"

Olayı fark eden apartman sakini Turan Ali İlke, "Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, gençler siyah poşetlerle çıkınca şüphelenip polisi aradım. Polis geldiğinde kapıyı açmak istemediler. Zorlukla girdikleri daire çöplük gibiydi. Çürümüş etler, suları akmış, her yer böcek doluydu. Bu pislik yüzünden birkaç kişi taşındı" dedi.