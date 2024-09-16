Almanya'nın Köln şehrinde, Pazartesi sabahı erken saatlerde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada, bir temizlikçi ağır yaralandı, iki kişi ise yaralandı. Olayın, Köln'ün ana eğlence bölgesi Hohenzollernring'de bulunan bir gece kulübünde gerçekleştiği bildirildi.

Polis operasyonu ve kordon altına alma

Patlamanın ardından polis büyük bir operasyon başlatarak, Hohenzollernring bölgesindeki Rudolfplatz ve Friesenplatz metro istasyonları arasındaki geniş bir alanı kordon altına aldı. Sosyal medya paylaşımlarına göre, patlamanın meydana geldiği mekanın bir Türk'e ait olduğu belirtildi.

Mekan ve hasar durumu

Patlamanın meydana geldiği Vanity gece kulübünün dışında, 2011 yılında açılan mekânın cam pencereleri patladı ve tavan panelleri sarktı. Polis, patlamanın nedeni hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Bir polis sözcüsü, olayın günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşmiş olmasının daha fazla kişiye zarar verebileceğini ifade etti.