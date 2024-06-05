İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, Kolombiya uyruklu kartel üyelerinin de aralarında bulunduğu uluslararası bir uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.

Titiz takip ve çözümleme

Narkotik ekipleri, Güney Amerika'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Kolombiya'dan geleceği tespit edilen kartel üyesinin Türkiye'ye giriş zamanı ve şekli belirlenerek, uzun süreli drone destekli takipler gerçekleştirildi. Şüphelilerin teknik ve fiziki takip konusunda son derece dikkatli oldukları ve çeşitli kontrol mekanizmaları geliştirdikleri anlaşıldı.

Gelişmiş kaçış stratejileri

Şüphelilerin, motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi ve başkaları adına kiraladıkları araçlarla devam ettikleri belirlendi. Ayrıca, otoyolda sık sık araç değiştirerek polis takibinde olup olmadıklarını kontrol etmeye çalıştıkları tespit edildi. İstanbul'da kiraladıkları bir evi karargah olarak kullanan şüphelilerin, Bursa'nın Gemlik ilçesine sık sık seyahat etmeleri üzerine uyuşturucunun deniz yoluyla taşındığı sonucuna varıldı.

Deniz yolu ve büyük yakalama

Avrupa’dan gelen tüm yük gemileri ve konteynerleri kontrol eden ekipler, sonunda uyuşturucu yüklü gemiyi belirlemeyi başardı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı ve 373 kilogram kokain ele geçirildi. Kolombiyalı kartel üyesi ise İstanbul'daki adresinde yakalandı ve havalimanında ülkesine kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Amerika’dan Türkiye’ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa’da düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonunda 9 şüpheli yakalanmış ve 373 kilogram kokain ele geçirilmiştir" dedi. Bakan Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.