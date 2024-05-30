BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya ve Peru'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ege mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'un öncülüğünde, başkentteki Club El Nogal'de gerçekleştirilen etkinlikte, misafirlere Ege mutfağına özgü çeşitli lezzetler ikram edildi.

Türk şefler Meltem Beker ve Deniz Beker, yaptıkları konuşmada, Kolombiya'da olmaktan "son derece" mutlu olduklarını belirtti.

Büyükelçi Sun'a davet için teşekkür eden şefler, Ege mutfağının geleneksel, kültürel ve tarihsel açıdan önemini misafirlerle paylaştı.

Peru'da da San Luis Belediyesince düzenlenen 2. Büyükelçilikler Fuarı'nda, Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli'nin ev sahipliğinde Türk mutfağı tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası ve Türk yemekleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.







