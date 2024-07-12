Aşırı kilonun kolon kanseri riskini artırdığı daha önceki çalışmalarda biliniyordu, ancak farklı yağlanma türlerinin etkisi belirlenmemişti.

Yeni bir araştırmada, Birleşik Krallık Biobank'ten 329,828 kişinin sağlık verisi incelendi. Katılımcılar vücut tiplerine göre dört gruba ayrıldı: vücut genelinde obez olanlar; uzun boylarda yaygın yağlanma; uzun boylarda karın bölgesinde yağlanma; daha kısa boylarda kilolu ancak kalça ve bel ölçüsü düşük olanlar. Katılımcıların 3,728'i kolon kanseri tanısı almıştı.

Yapılan araştırmada, obezitenin vücudun genelinde görüldüğü ilk grupta kolon kanseri riskinin diğer gruplara göre %10 daha yüksek olduğu belirlendi. Üçüncü grupta ise abdominal obezite sınıfına girenlerde bu risk %12 olarak tespit edildi. Özellikle bu vücut tipine sahip kadınların kolon kanserine yakalanma olasılığının erkeklere göre %18 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, vücutta yağ birikim yerinin vücut kitle indeksinden daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Boy ve kilo üzerinden hesaplanan vücut kitle indeksi, kişinin ideal kilosuna ne kadar yakın olduğunu gösterse de, sağlıksız kilo dağılımının kanser riskini belirlemede eksik kalabileceğini ifade ediyorlar.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan Heinz Freisling, araştırmayla ilgili olarak, vücut kitle indeksi ve vücut yağ dağılımının kanser riskini değerlendirmede sınırlılıklarının olduğunu düşündüklerini belirtiyor. Aynı vücut kitle indeksine sahip farklı vücut tiplerindeki bireylerin kanser risklerinin çok farklı olabileceğine dikkat çekiyorlar.BK Biobank'ten 460,198 kişinin genetik verilerini inceleyen bilim insanları, 3,414 genetik varyant tespit ederek, farklı vücut tiplerindeki kanser riskinin genetik faktörlerle ilişkili olduğunu keşfettiler. Freisling, daha obez vücut tiplerinin belirli beyin bölgelerinde, abdominal obez vücut tiplerinin ise yağ dokusunda aşırı ifade edilen genlerle ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu durumun sindirim sağlığı üzerinde beyin ve yağ dokusunun etkisini gösterdiğini öne sürüyor.