İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A., partide tanıştığı Hasan Can Kaya'nın evinde alıkonulduğunu iddia etti.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hasan Can Kaya mezuniyet partisinde Nazlıcan A. ile tanıştı ve bir süre sohbet etti. Partinin bitiminde ikili, Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Evde sohbet etmeye devam eden ikili, iddiaya göre alkol de aldı.

"Evden Çıkmama İzin Vermiyor" mesajı gönderdi

Gecenin ilerleyen saatlerinde Nazlıcan A., Kaya'nın kendisiyle yakınlaşma girişimlerinden rahatsız oldu ve evden çıkmak istedi. İddiaya göre, Hasan Can Kaya genç kızın evden çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine Nazlıcan A., cep telefonuyla arkadaşına canlı konum göndererek "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" mesajını attı.

Nazlıcan A.'nın mesajlarını alan arkadaşı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese ulaştı. Polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı evden çıkararak güvenliğini sağladı. Şikayetçi olduğunu belirten Nazlıcan A. ve Hasan Can Kaya emniyete götürüldü.

Emniyette ifadeler alındı

Emniyette ifadesi alınan Nazlıcan A., mezuniyet partisinde tanıştığı Hasan Can Kaya'nın evinde alkol alarak sohbet ettiklerini, ancak Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini ve bunu reddedince evden çıkmasına izin vermediğini anlattı. Bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunduğunu belirtti. Ancak, Nazlıcan A. emniyetteki ifadesinde Hasan Can Kaya'dan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Nazlıcan A.'nın şikayetçi olmaması üzerine polis, genç kıza yasal hakları hakkında bilgi vererek olayı savcılığa aktardı. Savcılığın talimatıyla, emniyette ifadesi alınan Hasan Can Kaya serbest bırakıldı. Hasan Can Kaya, suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve olay sırasında evde başka kadınların da bulunduğunu söyledi.