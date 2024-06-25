Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Mensupları ve Mezunları Derneği, Hatay’daki Konya Konteyner Kent 1. 2. ve 3. Etapta yaşayan çocuklara bayramda çeşitli oyuncaklar hediye ederek bayram sevinci yaşamalarına katkı sağladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Mensupları ve Mezunları Derneği, bu bayramda da Hataylı çocukları unutmadı.

Bayram hediyesi olarak Konya Konteyner Kent 1. 2. ve 3. Etapta yaşayan 935 çocuğa çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

“Bayramda Sen de Bir Çocuk Sevindir” projesi ile derneğe yapılan pelüş ve amigurumi oyuncak bağışlarıyla çocuklar, bayram sevinci yaşadı.

0-15 yaş arası çocuklar; pelüş ve amigurumi oyuncaklar, çeşitli zekâ oyunları setleri, el sanatları etkinliği kitleri, topaç ve kaykay gibi oyuncaklarla mutlu olurken, aileler de depremin ilk günlerinden bu yana yanlarında olan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.