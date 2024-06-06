Ankara'da İletişim Başkanlığı'nın merkezinde gerçekleştirilen 2024 yılı ikinci Basın Kartları Komisyon Toplantısı'nda, 168'i sürekli olmak üzere 933 dosya incelendi.
Toplantıya, Basın Kartları Komisyonu Üyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de katıldı. Gappi, basın kartlarını alan isimlerin belirlendiği toplantıda, aynı zamanda 06.06.2024 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında da açıklamalarda bulundu.
Yeni yönetmelik, sürekli basın kartı için gereken 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlerin en fazla 24 ayının dikkate alınacağını belirtiyor. Başkan Gappi, bu yönetmeliğin yayınlanması için uzun süredir çaba harcadıklarını dile getirerek, değişiklikle birlikte birçok meslektaşın sürekli basın kartına kavuşacağını ifade etti. Ayrıca, İzmir ve Ege'deki basın kartı taleplerini tek tek değerlendirdiklerini vurguladı.
İzmirli gazeteciler arasında basın kartı alan isimler şu şekilde:
İlk Kez Kart Alanlar
- Ferhat Yiğit Adıgüzel
- Nurican Albayrak
- Melih Yonsel
- Melekşah Tufaner
- Büşra Muratdağı
- Hasan Yılmaz
- Şadiye Deniz
- Övünç Hitay
- Zeynep Özbilgin
- Mehmet Uçkun
- Aslıhan Kaya
- Tunca Civa
- Emine Eser
- Halil Göker Gülay
Sürekli Kart Alanlar
- Deniz Hancı
- Serkan Olcay Özdil
- Fahrettin Dokak
- Etem Geylan
- Esra Ar Seyirden
- Erhan Gülenç
- Burhan Kaya
- Aslı Öktener
- Ahenk Korkutur Sürekli
- Cemile Esra İlkkurşun
- Murat Beşir Babaoğlu
- Nesrin Öner
- Ali Salim Kayırıcı
- Lale Çamurcu