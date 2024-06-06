Ankara'da İletişim Başkanlığı'nın merkezinde gerçekleştirilen 2024 yılı ikinci Basın Kartları Komisyon Toplantısı'nda, 168'i sürekli olmak üzere 933 dosya incelendi.

Toplantıya, Basın Kartları Komisyonu Üyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de katıldı. Gappi, basın kartlarını alan isimlerin belirlendiği toplantıda, aynı zamanda 06.06.2024 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetmelik, sürekli basın kartı için gereken 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlerin en fazla 24 ayının dikkate alınacağını belirtiyor. Başkan Gappi, bu yönetmeliğin yayınlanması için uzun süredir çaba harcadıklarını dile getirerek, değişiklikle birlikte birçok meslektaşın sürekli basın kartına kavuşacağını ifade etti. Ayrıca, İzmir ve Ege'deki basın kartı taleplerini tek tek değerlendirdiklerini vurguladı.

İzmirli gazeteciler arasında basın kartı alan isimler şu şekilde:

İlk Kez Kart Alanlar

Ferhat Yiğit Adıgüzel

Nurican Albayrak

Melih Yonsel

Melekşah Tufaner

Büşra Muratdağı

Hasan Yılmaz

Şadiye Deniz

Övünç Hitay

Zeynep Özbilgin

Mehmet Uçkun

Aslıhan Kaya

Tunca Civa

Emine Eser

Halil Göker Gülay

Sürekli Kart Alanlar

Deniz Hancı

Serkan Olcay Özdil

Fahrettin Dokak

Etem Geylan

Esra Ar Seyirden

Erhan Gülenç

Burhan Kaya

Aslı Öktener

Ahenk Korkutur Sürekli

Cemile Esra İlkkurşun

Murat Beşir Babaoğlu

Nesrin Öner

Ali Salim Kayırıcı

Lale Çamurcu