Narlıdere Belediyesi, vatandaşlarının taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek amacıyla yeni bir hizmet sunmaya başladı: Komşu İletişim Merkezi (KİM). Bu yeni uygulama, vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini daha kısa sürede çözmek için tasarlandı.

Komşu İletişim Merkezi (KİM), vatandaşların belediye ile iletişime geçmesini oldukça kolaylaştırıyor. Şahsen başvuru (halk masası), sosyal medya (narliderekim), WhatsApp ve çağrı merkezi (0553 0 376 000) ile web sitesi üzerinden hizmet almak mümkün. Talepler, önce kayıt altına alınıyor, ardından ilgili birimlere yönlendiriliyor ve çözüm süreci başlatılıyor. Sistem, büyükşehir belediyesiyle entegre çalışarak her mahalle ve sokak için detaylı raporlama yapabiliyor.

"Artık vatandaşlarımıza daha yakınız"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, KİM'in vatandaş memnuniyetini artıracak bir adım olduğunu vurguladı: “Komşu İletişim Hattı ile vatandaşlarımıza artık daha yakınız. Narlıdere KİM ile komşularımızın istek, şikâyet ve taleplerine daha kısa sürede çözüm üretecek, vatandaş memnuniyetini daha yukarılara çıkaracağız. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte, samimiyet ve hoşgörü ile vatandaşlarımıza olan hizmet sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Hizmetlerimizin kalitesindeki verimliliği ve etkinliği artırarak komşularımıza Narlıdere’de yaşamanın huzur ve mutluluğunu daha çok hissettirmek istiyoruz.”