Irak'ta bugün saat 16.39'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem 4.9 büyüklüğünde gerçekleşti ve yerin yalnızca 1.9 kilometre altında oluştu. Bu denli sığ bir derinlikte meydana gelen sarsıntı, hem Irak'ta hem de çevre bölgelerde paniğe yol açtı.

Deprem ülkemizde de hissedildi

Irak'ta yaşanan sarsıntı, özellikle sınıra yakın bölgelerde hissedildi. Deprem sırasında bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, Irak genelinde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.