Ankara’nın Keçiören ilçesi, Yayla Mahallesi’nde komşular arasında yaşanan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Gece saatlerinde 1422. Sokak’ta meydana gelen olayda, birkaç gündür aralarında gerginlik bulunan komşuların tekrar kavga etmesi sonucu, ortalık kan gölüne döndü.

Olayın detayları

İddialara göre, M.E. isimli şahıs, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.’ye silahla ateş açtı. Çatışmanın ardından bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, M.Z., M.Ö. ve M.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ş.Z.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Olay sonrası polis ekipleri, çatışmanın çıkış nedenini ve olaya karışan diğer şahısları belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.