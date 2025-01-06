İzmir'in Menemen ilçesinde, komşusunun evini gözetleyerek uygunsuz davranışlarda bulunan ve cinsel saldırı da dahil olmak üzere 4 suç kaydı bulunan D.Ç. yakalandı.

Sapık davranışlara anında müdahale

Olay, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Pencereden uygunsuz hareketlerde bulunduğu ihbar edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.

Cinsel saldırı suç kaydı şaşırttı

Gözaltına alınan şahsın, evli olduğu ve daha önce cinsel saldırı başta olmak üzere dört farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli D.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.