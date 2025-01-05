Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, komşusunu bal kabağı ile öldüren Ayhan Aksoy, cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, iki ay önce ilçeye bağlı Konarı köyünde meydana gelmişti.

Komşusu İbrahim Tuna’yı öldürmüştü

İki ay önce Safranbolu’ya bağlı Konarı köyünde, Ayhan Aksoy, 93 yaşındaki komşusu İbrahim Tuna’yı bal kabağıyla darp ederek öldürmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla Aksoy yakalanmıştı.

Cezaevinde kalp krizi geçirdi

Tutuklanan Ayhan Aksoy, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Ancak, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aksoy’un ölümünün ardından adli makamlar tarafından inceleme başlatıldı. İbrahim Tuna’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanarak dava süreci başlatılmıştı. Ayhan Aksoy’un cezaevindeki ölümüyle ilgili ise cezaevi yetkilileri ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor.