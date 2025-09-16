Programı usta gazeteciler Nevzat Dönmez ve Cihad Taysi ve sundu. Başdaş, özellikle Konak’taki çöp krizi, belediyedeki yönetim sorunları ve kaynak kullanımındaki yanlışlara dikkat çekti.

“Çöpler toplumsal sorun haline geldi”

Başdaş, Konak’ta çöplerin toplanamamasının artık toplumsal bir meseleye dönüştüğünü söyledi. 1,5 yıl önce eskiyen araçların kazalarıyla başlayan sorunun hâlâ çözülemediğini vurgulayan Başdaş, “6 milyar 300 milyon bütçesi olan bir belediye planlama yapamadığı için sorunları aşamıyor. Şu anda bütün Konak’ın çöpünü sadece 5 araç topluyor. İzmir’de ilk defa çöplerin bu kadar toplanmadığını görüyorum” dedi.

“Konağı İstanbul’dan yönetiyorlar”

Konak Belediyesi’nin yönetim anlayışını sert sözlerle eleştiren Başdaş, “Konağı Konaklılar yönetmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi dururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılıyor. İstanbul’dan gelen müdür yardımcıları karar veriyor. İzmir’in gençleri burada iş beklerken, dışarıdan yönetici atanıyor” ifadelerini kullandı.

“Kaynaklar yanlış kullanılıyor”

Belediyenin öncelikleri doğru belirleyemediğini belirten Başdaş, çarpıcı bir iddia da paylaştı: “Şevval Sam’a iki saatlik konser için 6 milyon lira ödenecekmiş. O parayla iki çöp aracı alınabilirdi. Çöpler ortada dururken 350 yeni eleman alınıyor. Ama bu elemanların sahada çalışacak bir görevi yok. Herkes komutan olmuş, çalışacak işçi yok.”

“Borç belediyede değil, şirketlerde”

Konak Belediyesi’nin borç yüküne de dikkat çeken Başdaş, “Belediyenin borcu yok deniyor ama şirketlerin borcu 2 milyarı geçti. Şirketleri kim yönetiyor, ona bakmak lazım. Sürekli müdür değişiyor, herkes diken üstünde. Mali disiplin yok” dedi.

“İzmir’in en başarısız dönemi”

Başdaş, İzmir genelinde de ciddi yönetim sıkıntısı olduğunu söyledi: “Ben bugüne kadar İzmir’in bu kadar kötü yönetildiğini görmedim. Vatandaşın sırtına %1500 zam yükleniyor, beceriksizlik halka fatura ediliyor. İzmir şu anda en başarısız dönemini yaşıyor.”

“Bizim de eksiklerimiz var”

Kendi partisine de eleştiri getiren Başdaş, AK Parti’nin Konak’ta seçim kazanamamasına ilişkin, “Son yıllarda hizmet yaptık ama sadece belediyeyi eleştirmekle yetindik. Konaklılar artık hizmet beklemiyor. Biz ise 26 okulu dönüştürüyoruz, 11’i tamamlandı. Konak’a iki büyük stat ve tünel kazandırıldı. Ama bunlar görünür kılınmadığı için vatandaşın aklında kalmıyor” diye konuştu.

“İzmir için ortak çalışma şart”

Siyaset üstü bir çağrı da yapan Başdaş, “İzmir’e hizmet etmek için hem hükümetin hem yerel yönetimlerin ortak çalışması lazım. Milletvekilleri, belediye başkanları ayda bir araya gelip kentin sorunlarını konuşmalı. Ama maalesef herkes ‘buradan kim oy devşirecek’ kavgasında. Bu kısır çekişme bitmedikçe İzmir’in sorunları çözülmez” dedi.