Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis üyeleriyle birlikte kardeş şehir Şaphane’yi ziyaret etti. Şaphane'de coşkuyla karşılanan Başkan Mutlu, ilçede bir dizi incelemelerde bulunarak halkın mutluluğu için çalışacaklarını vurguladı.

Şaphane'de yoğun program

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2014'ten bu yana kardeş şehir ilişkisi sürdürülen Şaphane Belediyesi'ni ziyaret etti. Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ve heyetinin ilçe girişinde büyük bir coşkuyla karşıladığı Başkan Mutlu, gün boyu süren programda ilk olarak Şaphane Kaymakamı İsmail Karakoç’u ziyaret etti. Ardından Konak Belediyesi tarafından inşa edilen Kır Düğün Salonu'nun açılışını gerçekleştiren Mutlu, Şaphane Göleti ve ilçedeki belediye tesislerinde detaylı incelemeler yaptı. Kayabaşı Parkı, Kocaseyfullah Camii gibi tarihi mekanları da ziyaret eden Mutlu'ya, Konak Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

"Halkın mutluluğu için çalışacağız”

Kır Düğün Salonu’nun açılış töreninde konuşan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir’den kalabalık bir heyetle geldik ve çok güzel bir ev sahipliği ile karşılandık. Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçiyor, fakat biz CHP’li belediyeler olarak birbirimize destek vererek bu süreci atlatacağız. Şaphane’nin ihtiyaçları artık bizim de görevimizdir. Hepimiz el ele verip halkın mutluluğu için çalışacağız. Şaphane'nin tarihi dokusu, restore edilerek daha fazla insanı buraya çekecektir. Burada olmaktan büyük mutluluk duydum ve gelecekte daha sık bir araya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

"Kardeşliği Konak’tan öğrendik”

Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ise Konak ile Şaphane arasındaki kardeş şehir bağının her geçen gün güçlendiğini belirtti. Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ziyaret ve destekleri için teşekkür eden Lütfi Mutlu, “Konak Belediyesi’nin desteğiyle inşa edilen Kır Düğün Salonu, kardeşliğimizin somut bir örneğidir. Nilüfer Çınarlı Mutlu, soyadı gibi mutlu bir başkan ve biz de onun gibi ilçelerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Konak ve Şaphane, bu güçlü bağ sayesinde hep mutlu kalacak” şeklinde konuştu.