Konak Belediyesi, İller Bankası’ndan yapılan 34 milyon TL'lik ödenek kesintisi nedeniyle yaşanan mali sıkıntıları aşmak için harekete geçti. Belediye, çalışan maaşlarındaki aksaklıkları gidermek amacıyla 20 Ocak Pazartesi günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Mali sıkıntılar nedeniyle çalışan maaşlarında aksaklıklar yaşanıyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, SGK ve vergi borçlarına karşılık yapılan ödenek kesintilerinin işçi maaşlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek için tüm imkanları seferber ettiklerini ve çalışanların maaşlarını en kısa sürede eksiksiz şekilde ödemek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Mutlu: “Çalışanlarımızın desteğiyle sorun aşılacak”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kredi kullanma talebinin, belediye çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenebilmesi için en hızlı çözüm yolu olduğunu vurguladı. Mutlu, “Çalışanlarımızın maaşlarını gününde ve eksiksiz ödemek bizim için en öncelikli konulardan biridir. Anlayış ve destekleriyle bu dönemi en kısa sürede atlatacak ve şehrimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.