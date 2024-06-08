Konak Belediyesi’nin haziran ayı ikinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönettiği oturumu CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İzmir il ve ilçe yöneticileri, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, CHP Konak İlçe Kadın Kolları aday adayları, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar da takip etti. Meclis gündeminin yanı sıra Konak’ın sorunlarının, çözüm yollarının ve belediye yönetiminde takip edilen yol haritasının da konuşulduğu toplantıda Başkan Mutlu, göreve gelirken “Mazereti olmayan Kent Konak” diyerek yola çıktığını hatırlattı ve iktidarı işaret ederek, 2028’de CHP’nin iktidarına belediye başkanlarının başarılarıyla öncülük edeceğini söyledi.

Mazereti olmayan kent Konak

Başarılı belediye başkanlarının öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2028 yılında iktidara geleceğini vurgulayan Başkan Mutlu, şöyle konuştu: “Ben her zaman iş odaklı bir insanım. Yaptığımız işi iyi yapmak ve başarılı olmak benim için önemli. Genel Merkezimizde aday adaylığım sürecinde hazırladığım kitapçık örnek olarak gösterilmişti. Başında ‘Mazereti Olmayan Kent Konak’ yazıyordu. Söze ama diye başlayanlarla da yolumu hep ayırarak devam ettim. Bir şey varsa yapılır, o yapılamıyorsa başka bir şey yapılır. Dolayısıyla biz burada başarılı olacağız. Siyasi hedefiniz ne derseniz, 2028 yılında biz çok başarılı belediye başkanlarının öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Partimizin 2028 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarında olduğunu görmek istiyoruz. Burada bize düşen çok iyi belediyecilik yapmak. Konak’ın dezavantajlarını gideren, umut olan ve umut veren, insanların yaşamak istediği ve ayrılmak istemediği bir Konak’ı başaracağız, ben bunun için göreve talip oldum. Ben önümüzdeki beş yılda elbirliğiyle böyle bir Konak yaratacağımızı düşünüyorum.”

Rapor komisyonlara gönderildi

Meclisin birinci gündem maddesi olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 25 yıl süre ile yer tahsisi için alınan 01.02.2024 tarih ve 31/2024 sayılı meclis kararının iptali hakkında önerge, oybirliğiyle İmar, Hukuk, Bütçe ve Esnaf komisyonlarına gönderildi. Konu hakkında açıklama yapan CHP Başkan Vekili Kazım Umdular, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz mecliste bu konu üzerine uzun uzun istişare ettik. Hukuki altyapısı olmayan kararın iptalini yapalım ancak bununla birlikte bir işbirliği protokolü oluşturmak için adım atalım dedik ve çalışmalara başladık. Bugün, İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 1 Şubat 2024 meclis kararı ile 25 yıllığına tahsis edilen işlemin iptal edilmesini, 18. Madde uygulaması sonucu bedelsiz bir şekilde kamunun kullanımına sağlanmasını, aksi takdirde adli işlem uygulanacağının bildirildiğine dair bir yazı elimize ulaştı. Ortaklaştığımız konu baki kalmak kaydıyla bir başka mecliste değerlendirmek üzere zorunlu bir görüştür” ifadelerini kullandı.

Ücret tarifeleri diğer belediyelerle eşitlendi

2024 yılı ücret tarifelerinin güncellenmesine ilişkin rapor hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu çalışmanın amacının borç kapatmak değil ülkedeki diğer ilçe belediyelerle eşitleme olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Bu çalışma yapılırken şu kadar artıralım diyerek afaki bir çalışma yapılmadı. Tüm Türkiye’deki ilçelerin rakamları örneklem yoluyla seçildi, oradan bakıldı. Ülkenin içinde bulunduğu enflasyon ortamı, sürekli artan giderler ortada. Borç böyle kapanmaz yani bunları borç kapamak için yapmıyoruz. Biz hiçbir zaman bu şekilde bakmadık. Ülkemizde temel giderlerin çok arttığını hepimiz biliyoruz. Her şey çok pahalı ve bu pahalılıktan biz de nasibimizi alıyoruz. Sadece diğer belediyelerdeki rakamlar ne ise biz de o rakamlara çekiyoruz. Onların üzerinde bir artış yapmış olsak eleştiriyi hak ederiz ama biz şu anda sadece eşitliyoruz. Başka yerel yönetimlerle eşitleme çalışması bu. Ülkedeki yüksek enflasyonist ortamı da unutmadan yapılan bir çalışma.”

“Bu bir para meselesi değil, kenti nasıl algıladığınızla ilgili bir mesele”

Kaldırım işgalleriyle ilgili yapılan çalışmaları da değerlendiren Başkan Mutlu, 20 yıl önce ‘kaldırımlar yayalarındır’ broşürünü basıp, o zamanki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclisine gidip meclis üyelerinin masasına bıraktığını hatırlattı. “Ben bu kaldırım işgali konusuna ömrümü verdim. Dolayısıyla yöneticisi olduğum bir belediyede bunu göz ardı etmem beklenemez” diye konuşan Başkan Mutlu esnafa ceza kesmediklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Esnafa özellikle para cezası kesmiyoruz. Çünkü ben buna para olarak bakmıyorum. Bu para meselesi değil. Bu, kenti nasıl algıladığınızla, nasıl yaşadığınızla, nasıl bir kent hayal ettiğinizle ilgili bir konu. Biz yayaların rahatça yürüdüğü bir kent hayal ediyoruz. Çocuğum oldu, bebek arabasıyla yürüyebildim mi, yürüyemedim. Daha sonra ileri yaşta annem ve teyzem engelli oldu, tekerlekli sandalyeyle de gezemedim. Bunun için de pek çok proje ürettik. Bir kaldırım tasarımına bile yıllarınızı vermesi gerekiyor.”

“Konak’ta bir kentsel tasarımımız olacak”

Başkan Mutlu, kaldırımların hiç kullanılmamasının söz konusu olmadığını, kurallar dahilinde ve kentsel tasarımla ilgili olarak düzenleme yapacaklarını belirtti ve “Her esnaf aynı zamanda bu kentin bir kullanıcısı, bir kentli. O dükkandan adımını attığı an o da bizimle aynı sıkıntıları yaşıyor. Biz kaldırımlarında hiçbir şeyin olmadığı bir kent için yola çıkmadık. Burası bir Akdeniz kenti, biz sokaklarda yiyeceğiz, içeceğiz, keyfimize bakacağız. Sadece bunu kurallarla yapacağız. Şu anki uygulamamızda, çok büyük şikayetler olmazsa masa sandalyelere müdahale de etmiyoruz. Şu anda kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Kaldırım genişliklerine göre masa, sandalye nasıl konacak, yaya hangi aksta geçecek. Bütün Konak’a dair bir yönerge çıkaralım istiyoruz. Konak’ta bir kentsel tasarımımız olacak. İleride bunun içinde tabelalar ve tenteler de olacak” dedi.

Muhalefet gruplarına destek çağrısı

Meclisteki muhalefet gruplarına destek çağrısı da yapan Başkan Mutlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bütün marketlerin işgallerini çıkardık. İşgal süreleri dolduğunda yenilemeyeceğiz ve içeri almalarını isteyeceğiz. Sizden çok büyük bir destek bekliyorum açıkçası. Hiç olmasın demiyoruz ama dışarıya konulacak şeyler belli. Ama yayanın geçişi öncelikli olacak. Bunların hepsini tasarlıyoruz. Şu konuda çok netiz. Bu beş yılda insanlar ‘Konak Belediyesi bize değer veriyor’ desin. Ama öncelikle bize bir yardım edin ki hepimizin çok keyifle yürüdüğü, çocuklarımızı, engellilerimiz rahatça gezdirdiğimiz, kendimizin de rahatça dolaştığımız, nefes aldığımız bir kent olsun. Biz mimar belediye başkanı olduğu, bu mimar belediye başkanıyla çalışan çok güzel bir meclis olduğu halka teneffüs etsin istiyoruz. El birliğiyle bir kent kültürünü yerleştirelim.”

Doğalgaz ve kentsel dönüşüm birlikte başlayacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentsel dönüşüm ve doğalgaz çalışmalarının birlikte başlayacağını da sözlerine ekleyerek konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Kurumlarla iş birliği içerisinde, adaylık sürecinde söz verdiğimiz gibi Konak’ın tüm mahallelerine doğalgaz götürmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. İlçemizde doğalgaz ve kentsel dönüşüm çalışmalarını birlikte hızlıca yürüteceğiz.”