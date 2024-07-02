Konak Belediye Meclisi’nden Doğalgaz Açıklaması

Konak Belediye Meclisi, Temmuz ayı ilk oturumunu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgeleri için doğalgaz çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Başkan Mutlu, komisyonlardan önergeyi ikinci oturuma yetiştirmelerini isteyerek, Cuma günü İzmirGaz ile çalışmalara başlanacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm ve Metruk Bina yıkımları

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ve metruk bina yıkımlarının sürdüğünü vurguladı. “Metruk binalar suç mekanları haline geliyor, bu nedenle yıkımları kentsel dönüşümün ilk adımı olarak görüyoruz” dedi. Mutlu, geçtiğimiz hafta iki metruk binanın yıkıldığını ve bu yıkımların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kızılay binası için yeni koşullar beklenecek

Göztepe Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Türkiye Kızılay Cemiyetine ait olan tescilli yapının Konak Belediyesi’ne 10 yıl süreyle intifa hakkı kurulmasına ilişkin karar, uygun koşullar oluşana kadar iptal edildi. Başkan Mutlu, Kızılay binasının boşaltılmasını beklediklerini ve tasarruf genelgesinin yürürlükten kalkmasının ardından konunun yeniden gündeme geleceğini ifade etti.

Kadın şiddetine karşı mücadele

Başkan Mutlu, metruk bina yıkımlarının suç oranlarını azaltacağını ve kadın cinayetleriyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Mutlu, “Konak’ta son bir hafta içinde üç kadın öldürüldü. Katillerden biri metruk bir binada saklanırken yakalandı. Bu nedenle metruk binaların yıkımı önemli” dedi. Başkan Mutlu, Gazeteciler Cemiyeti ile yürütülen çalışmalarla sokaklarda ve meydanlarda kadına şiddet konusunu gündemde tutacaklarını vurguladı.

İş’te Konak ve Mutluluk Kahvesi açılıyor

Başkan Mutlu, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde peş peşe açılışların yapılacağını duyurdu. 3 Temmuz’da İş’te Konak İstihdam Ofisi, 4 Temmuz’da ise Kemeraltı Abacıoğlu Han’da Mutluluk Kahvesi hizmete girecek. İş’te Konak, iş arayanlara destek sağlayacak, Mutluluk Kahvesi ise herkese açık bir sosyal mekan olacak.

Madımak anması

Başkan Mutlu, 2 Temmuz’da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Madımak anmasına tüm İzmirlileri davet etti. 1993 yılında yaşanan acı olayın anılacağını belirten Mutlu, “Bu acı günü unutmamalıyız” dedi.