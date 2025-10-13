Konak Belediyesi, sokaklara, boş arazilere ve çöp konteynerlerinin yanına gelişigüzel atılan moloza karşı mücadelesini sürdürüyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşları iş birliğine davet ederek “Temiz ve düzenli bir Konak hepimizin hakkı” dedi.



Denetimler Sıklaştırıldı

Konak Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri, kaçak moloz dökümünü önlemek için güçlerini birleştirdi. Denetimler kapsamında sokaklar, boş araziler ve çöp konteynerleri düzenli olarak kontrol ediliyor.

Başkan Mutlu’dan Mesaj

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşları belediyenin mobil hattı, web sitesi ve iletişim hatları üzerinden moloz bildirimi yapmaya çağırdı:

“Sokaklara, boş arazilere, çöp konteynerlerinin yanına gelişigüzel atılan molozlar çevreyi kirletiyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. El birliği ile çalışmalı, Konak’ımıza sahip çıkmalıyız.”

Moloz Başvurusu ve Cezai İşlem

Ev ve iş yeri tadilatlarında çıkan moloz için vatandaşlar, belediyenin e-belediye sekmesi üzerinden başvuru yapabiliyor veya Basmane’deki Fen İşleri Müdürlüğü’ne bizzat başvurabiliyor. Kaçak moloz dökümü tespit edilen kişilere ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanıyor.

İletişim Bilgileri

Detaylı bilgi almak isteyenler, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında 444 35 66 numaralı telefondan Konak Belediyesi ile iletişime geçebilir.