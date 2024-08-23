Konak Belediyesi Ev Sahipliğinde 'İklim Zirvesi' Sona Erdi

Konak Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen belediye temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "İklim Zirvesi" yoğun katılımla tamamlandı. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen zirvede, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla iyi uygulama örnekleri ve iklim kriziyle mücadele stratejileri paylaşıldı.

İklim kriziyle mücadelede ortak adımlar

Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı kapsamında gerçekleşen zirveye katılan belediyeler, iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü tartıştı. Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen belediye temsilcileri, başarılı uygulama örneklerini ve deneyimlerini sunumlar ve atölye çalışmalarıyla paylaştı. Zirvede, yeşil bir gelecek vizyonu için yerel yönetimlerin iş birliğinin önemi vurgulandı.

Belediyelerden iyi uygulama örnekleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker, İzmir’in ekolojik değerleri önceleyen stratejik planını ve Yeşil Şehir Eylem Planı’nı tanıttı. Çiğli Belediyesi'nden Serdar Karaduman ise ilçenin iklim eylem planları ve doğa tabanlı çözümler üzerine yaptığı çalışmaları aktardı.

Muratpaşa Belediyesi’nden Ceren Şahin, atık yönetimi projeleriyle çevreyi korurken ekonomik fayda sağladıklarını anlattı. Şahin, Çevreci Komşu Kart projesiyle atıkları ekonomiye kazandırdıklarını ve vatandaşların da bu süreçten kazanç elde ettiğini belirtti.

Dirençli kentler için yeşil projeler

Nilüfer Belediyesi’nden Faruk Maral, belediyenin yenilenebilir enerji projeleri ve elektrikli araç dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Sinem Şaylan ise yeşil koridorlar ve yaya ulaşımını artıran projelerle kentin sürdürülebilirliğini nasıl sağladıklarını açıkladı.

Zirvenin sonunda düzenlenen panelde, gençler ve çocuklar iklim krizine karşı çözüm önerilerini sundu. Gençlik Elçisi Doğukan Tokçin ve Çocuk Yürütme Kurulu Üyesi İlkim Derin Ören, yerel yönetimlerin iklim politikalarında gençlerin aktif rol alması gerektiğini vurguladı.