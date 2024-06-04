Konak Belediye Meclisi, haziran ayı ilk toplantısında önemli gündem maddelerini ele aldı. Meclis Başkan Vekili Kazım Umdular başkanlığında gerçekleşen oturumda, İstihdam Ofisi'nin yakın zamanda açılacağı müjdesi verildi.

Konak Belediye Meclisi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde Toplandı

Haziran ayı ilk oturumu için bir araya gelen Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde buluştu. Meclis Başkan Vekili Kazım Umdular'ın yönetiminde toplanan meclis, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Başkan Vekili Umdular, Geçmiş Aylarda Gerçekleştirilen Çalışmaları Anlattı

Toplantıda, Konak Belediyesi'nin geçtiğimiz bir ay içinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Umdular, çeşitli etkinlikler ve programlarla ilgili detayları paylaştı. Anneler Günü etkinlikleri, korolar, konserler, kursiyer sergileri, eğitimler ve diğer etkinliklerin yanı sıra yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

İstihdam Ofisi Yakında Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Açılacak

Konak Belediyesi'nin İŞKUR ile işbirliği içinde hayata geçireceği İstihdam Ofisi için hazırlıklar tamamlandı. Başkan Vekili Umdular, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bu ofisin açılışının yapılacağını duyurdu. Ayrıca, hazırlık sürecinde atölye çalışmaları ve iş görüşmeleriyle ilgili bilgi verildi.

İkinci Oturum 7 Haziran'da Gerçekleşecek

Toplantıda ayrıca, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkililerinin de katılımıyla alınan önemli kararlar ele alındı. 01.02.2024 tarihli ve 31/2024 sayılı meclis kararının iptaline ilişkin önerge ise ikinci olağan toplantıya bırakıldı.