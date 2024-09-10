Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Kemeraltı bölgesindeki gece vardiyasında buldukları içi para, kredi kartı ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye çalışanlarının dürüst ve vicdanlı davranışlarını takdir ederek güveninin tam olduğunu ifade etti.

Çöplerin arasında bulundu

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden Hakan Kartal, Ersin Polat ve Yüksel Yıldız, Kemeraltı'nda gerçekleştirdikleri gece vardiyasında önemli bir örnek davranış sergiledi. Gece 01.30 civarında, Kızlarağası Hanı yakınındaki 853 Sokak girişinde çöpler arasında buldukları çantayı, içinde bulunan para ve ziynet eşyalarıyla birlikte Anafartalar Polis Merkezi'ne teslim etti. Yapılan incelemeler sonucunda çantanın içinde yaklaşık 30.000 TL nakit para, çeşitli ziynet eşyaları, kredi kartları ve sahibine ait kimlik bulundu. Çanta kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

"İnsanlık görevimizi yaptık"

Hakan Kartal, çantayı bulduklarında hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Çantayı karakola teslim ettik ve gerekli işlemleri başlattık. İçinde yüklü miktarda para vardı ve biz de insanlık namına üzerimize düşeni yaptık. Herkesin bu şekilde davranması gerekir. Aynı durumda tekrar karşılaşsak, yine aynı şekilde davranırdık” dedi.

Konak Belediyesi çalışanlarına tam destek

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, temizlik işçilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, Konak Belediyesi personelinin her zaman dürüst ve vicdanlı olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, mesai arkadaşlarına olan güveninin tam olduğunu dile getirdi.