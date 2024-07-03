Konak Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm getirmek amacıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir törenle 'İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'ni resmi olarak açtı. Açılış konuşmasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, işsizliğin sadece Konak'ın değil, tüm ülkenin problemi olduğunu vurgulayarak, bu yeni girişimin topluma küçük de olsa bir iyilik ve umut getireceğini ifade etti. Ofisin, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak Konak'ta işsizlik sorununa katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi

Başkan Mutlu ayrıca, işsizlikle ilgili sahadan gelen yoğun talepleri ve ülke genelindeki ekonomik zorlukları dile getirdi. Ayrıca, iş dünyası temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde sektörlerin talepleri doğrultusunda nitelikli iş gücü oluşturacaklarını ve iş arayanların eğitim ve kurslarla donanımlarını artırarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. 'İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi', Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin 6. katında faaliyet gösterecek ve online ve fiziksel başvuru yoluyla bir CV bankası oluşturacak. Özellikle şiddet mağduru kadınların istihdamını öncelikli olarak ele alacak olan ofis, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası dernekleriyle koordineli bir şekilde çalışacak.

Bu projeyle Konak Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm ararken, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak bölgede istihdamı artırmayı ve gençlerin geleceğe daha umutlu bakmasını sağlamayı amaçlıyor.