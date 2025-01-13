Konak Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı’ndaki yangın riskini azaltmak için önemli bir adım attı. Belediye, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol imzalayarak, bölgedeki elektrik tesisatlarının denetimine başlayacak.

Kemeraltı Çarşısı’nda yangın tehdidine karşı önemli protokol

Afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konak Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı’ndaki yangın risklerini minimize etmek amacıyla TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile önemli bir protokole imza attı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler tarafından imzalanan protokol, çarşıdaki işyerlerinin elektrik tesisatlarının denetimini kapsıyor. Bu işbirliği ile Kemeraltı’ndaki yangın riski taşıyan elektrik tesisatlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Tarihi çarşı için güvenlik adımları atılıyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, protokolün ardından yaptığı açıklamada, Kemeraltı Çarşısı'nın tarihî ve kültürel değerine dikkat çekerek, bu alanın güvenliğini artırmak için başlatılan denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Mutlu, “Kentimiz, uzun yerleşim geçmişiyle yangınlar gibi büyük afetlerden birçok kez zarar gördü. Bu nedenle, tarihi çarşımızda yangın güvenliğini sağlamak için ciddi adımlar atıyoruz. Meslek odalarımızla kurduğumuz işbirlikleri, kentimizin sağlığını ve güvenliğini artıracak önemli bir adım. Bu denetimler sadece Kemeraltı için değil, tüm Konak ilçesi için kritik öneme sahip” dedi.

Meslek odalarıyla güçlü işbirliği yapılacak

Konak Belediyesi'nin meslek odalarıyla kurduğu işbirlikleri, kentin güvenliği ve sağlığı adına önemli katkılar sağlıyor. Başkan Mutlu, “Elektrik tesisatlarının denetlenmesi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda meslek odalarımızın deneyimlerinden faydalanıyoruz. Bilimsel ve profesyonel bir yaklaşım ile güvenli, dirençli bir kent yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.