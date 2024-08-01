Konak Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Hayvan hakları ile ilgili dernekler ve meslek odaları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, belediye meclisinin Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu üyeleri de hazır bulundu.

Birlikte güçlü adımlar atılıyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak’ta yaşayan can dostlarımız için bir aradayız. Hayvan hakları ile ilgili dernek ve meslek odaları temsilcilerini belediyemizde ağırladık" diyerek toplantının önemini vurguladı.

Toplantıda, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilirken, gelecekteki işbirlikleri ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Mutlu, "Can dostlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşaması ve yaşatılması için tüm bileşenlerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Toplantıda, sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için yapılacak yeni projeler ve işbirlikleri ele alındı. Bu projelerin, hayvan hakları savunucuları ve belediye arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

Konak’ta yaşayan can dostlarımız için bir aradayız.



Hayvan hakları ile ilgili dernek ve meslek odaları temsilcilerini belediyemizde ağırladık.

Belediye Meclisimizin Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu üyelerinin de eşlik ettiği görüşmede can dostlarımızla ilgili yaptığımız… pic.twitter.com/BE49RlmchN — Nilüfer Çınarlı Mutlu (@nilufercmutlu) August 1, 2024